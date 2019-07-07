Тотти может стать послом «Реала»

«Реал» предложил легендарному хавбеку «Ромы» Франческо Тотти роль амбассадора, утверждает Marca.
Ранее 42-летний итальянец занимал должность в руководстве римлян.
Также у специалиста есть предложения от итальянских и катарских клубов.
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