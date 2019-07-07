Лука Джорджевич: Не успели вернуться в игру, открыть глаза – и соперник сразу забил еще Черногорский форвард, который в ближайший вторник справит 25-летний юбилей, стал едва ли не единственным игроком «Зенита», согласившимся пообщаться с журналистами после поражения (2:3) от «Локомотива» в поединке за «ОЛИМП-Суперкубок России».

– Мы специально готовились на сборах к этой игре, – отметил Джорджевич. – Но не получилось все, как надо. Думаю, «Локомотив» заслужил эту победу, и я соперника поздравляю.

– Что случилось в концовке матча, когда после замен у «Зенита» возникли проблемы в опорной зоне?

– Это вообще не понятно... За три минуты получили два быстрых гола. Как только пропустили первый, не успели вернуться в игру, открыть глаза – и соперник сразу забил второй. Потом было уже тяжело отыграться. Но «Локо» действительно был хорош сегодня.

– Вам, наверное, должно быть особенно обидно, поскольку вы выходили на замену при счете 2:1 в пользу «Зенита», а при вас на поле команда пропустила два мяча и проиграла?

– Обидно, конечно! Я только что появился на поле, и сразу «Локомотив» забил один, затем другой гол. Не знаю, связано это с моим выходом или нет, но для меня такой поворот событий очень неприятен.

– Быстро ли удалось вспомнить игровые связи с Артемом Дзюбой, которые у вас были еще в тульском «Арсенале»?

- С хорошими игроками всегда легко найти взаимодействие на поле. А с Артемом – тем более.

– «Локомотив» впервые выиграл у «Зенита» в матчах за Суперкубок, до этого дважды побеждала питерская команда. Сожалеете, что не удалось продолжить победную традицию?

- Проигрывать всегда неприятно. Но могу только поздравить «Локомотив» с завоеванием трофея.

– Ходит много слухов о вашем возможном переходе в другую команду: называются «Динамо», «Рубин», даже «Селтик». Вы все-таки остаетесь в «Зените» или уходите?

– Если честно, я даже не знаю. Сейчас я в «Зените», счастлив здесь, но что будет дальше, не могу сказать. Но, конечно, я хотел бы остаться в Питере.