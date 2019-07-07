Лука Джорджевич: Не успели вернуться в игру, открыть глаза – и соперник сразу забил еще

– Мы специально готовились на сборах к этой игре, – отметил Джорджевич. – Но не получилось все, как надо. Думаю, «Локомотив» заслужил эту победу, и я соперника поздравляю.
– Что случилось в концовке матча, когда после замен у «Зенита» возникли проблемы в опорной зоне?
– Это вообще не понятно... За три минуты получили два быстрых гола. Как только пропустили первый, не успели вернуться в игру, открыть глаза – и соперник сразу забил второй. Потом было уже тяжело отыграться. Но «Локо» действительно был хорош сегодня.
– Вам, наверное, должно быть особенно обидно, поскольку вы выходили на замену при счете 2:1 в пользу «Зенита», а при вас на поле команда пропустила два мяча и проиграла?
– Обидно, конечно! Я только что появился на поле, и сразу «Локомотив» забил один, затем другой гол. Не знаю, связано это с моим выходом или нет, но для меня такой поворот событий очень неприятен.
– Быстро ли удалось вспомнить игровые связи с Артемом Дзюбой, которые у вас были еще в тульском «Арсенале»?
- С хорошими игроками всегда легко найти взаимодействие на поле. А с Артемом – тем более.
– «Локомотив» впервые выиграл у «Зенита» в матчах за Суперкубок, до этого дважды побеждала питерская команда. Сожалеете, что не удалось продолжить победную традицию?
- Проигрывать всегда неприятно. Но могу только поздравить «Локомотив» с завоеванием трофея.
– Ходит много слухов о вашем возможном переходе в другую команду: называются «Динамо», «Рубин», даже «Селтик». Вы все-таки остаетесь в «Зените» или уходите?
– Если честно, я даже не знаю. Сейчас я в «Зените», счастлив здесь, но что будет дальше, не могу сказать. Но, конечно, я хотел бы остаться в Питере.