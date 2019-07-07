Дмитрий Тарасов: Поздравляю «Локо» с победой в Суперкубке

«Поздравляю «Локо» с победой в Суперкубке! Был на стадионе, болел за ребят, безумно рад за то, что получилось вырвать долгожданный титул. Спасибо большое болельщикам за внимание», - написал Тарасов в своем Instagram.
Напомним, что «Локомотив» в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок России, ранее московский клуб выигрывал трофей в 2003 и 2005 годах.
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