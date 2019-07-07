Дмитрий Тарасов: Поздравляю «Локо» с победой в Суперкубке Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил железнодорожников с победой в Суперкубке России над «Зенитом» (3:2).

«Поздравляю «Локо» с победой в Суперкубке! Был на стадионе, болел за ребят, безумно рад за то, что получилось вырвать долгожданный титул. Спасибо большое болельщикам за внимание», - написал Тарасов в своем Instagram.

Напомним, что «Локомотив» в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок России, ранее московский клуб выигрывал трофей в 2003 и 2005 годах.