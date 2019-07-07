Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро Португальский специалист Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.

Как отмечает издание, португалец неоднократно заявлял, что хочет продолжить свою карьеру в европейском футболе, тренировать на высшем уровне и постараться выиграть свою третью лигу чемпионов и девятый титул чемпиона в разных странах.