Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро - Советский спорт
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07 июля 2019 12:42Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.

Как отмечает издание, португалец неоднократно заявлял, что хочет продолжить свою карьеру в европейском футболе, тренировать на высшем уровне и постараться выиграть свою третью лигу чемпионов и девятый титул чемпиона в разных странах.

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