Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны подали в отставку

Как сообщает «Газета.Ru», оба специалиста написали заявления сразу после поражения команды сборной ЮАР (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Напомним, что Агирре стал наставником сборной летом прошлого года, а его контракт с командой был рассчитан до 2022 года.
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