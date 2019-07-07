Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны подали в отставку - Советский спорт
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07 июля 2019 13:14Футбол

Тренер сборной Египта и глава Федерации футбола страны подали в отставку

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.

Как сообщает «Газета.Ru», оба специалиста написали заявления сразу после поражения команды сборной ЮАР (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Африки.

Напомним, что Агирре стал наставником сборной летом прошлого года, а его контракт с командой был рассчитан до 2022 года.

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