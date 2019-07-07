Василий Кикнадзе: Вице-президент «Барселоны» выделил Алексея Миранчука

- Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно, как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости, - приводит слова Кикнадзе Sport24.ru.
Напомним, что победу в матче за Суперкубок праздновали футболисты «Локомотива», обыгравшие «Зенит» со счетом 3:2. Таким образом, железнодорожники третий раз в истории клуба завоевали Суперкубок России.
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