Чаушич вернулся в тульский «Арсенал» - Советский спорт
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07 июля 2019 13:49Футбол

Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

В воскресенье, 7 июля, сербский полузащитник Горан Чаушич заключил контракт с «Арсенал».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, Чаушич подписал с «Арсеналом» долгосрочное соглашение.

Минувший сезон полузащитник провел в «Црвене Звезде». На его счету один забитый мяч в 21 матче. В составе красно-белых полузащитник дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов, где провел четыре встречи.

Напомним, что Чаушич выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона. На счету Горана 33 игры и три забитых мяча в составе туляков.

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