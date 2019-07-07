Дмитрий Баринов: Меньше говори – больше делай, вот моя цитата «Локомотив» стал обладателем Суперкубка России.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2) на стадионе «Динамо».

– Меньше говори – больше делай, вот это моя цитата, – сказал 22-летний полузащитник в интервью клубной пресс-службе. – Поэтому надо доказывать все на футбольном поле.

Главное – вот кубок, счет на табло, кубок в Баковке. Мы очень сильно рады. Мы долго к этому шли, правда, и наконец-то это случилось.

– Это придаст уверенности и эмоций, чтобы дальше рвать всех и в Лиге чемпионов в том числе.

– Мне кажется, победа всегда приятна, тем более трофей. Думаю, да. Будем готовиться, настраиваться на все игры и также показывать качественный футбол.

Напомним, в субботу «Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом». Голы в ворота чемпионов России забили форвард Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук.

«Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России.