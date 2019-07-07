Юрий Семин: Третий Суперкубок? Замечательно, будем стремиться к четвертому «Локомотив» победил «Зенит» и выиграл Суперкубок России.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об эмоциях после завоевания Суперкубка России.

В субботу «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2) на стадионе «Локомотив» и стал трехкратным обладателем Суперкубка. Две предыдущие победы – в 2003 и 2005 годах – также были одержаны под руководством Семина.

– Ваш третий Суперкубок, и это третий Суперкубок «Локомотива»…

– Замечательно, – сказал Семин в интервью клубной пресс-службе. – Будем стремиться, чтобы четвертый выиграть. Ведь смотрите, какая радость у наших болельщиков. Посмотрите, какое количество громадное. Их нужно уважать отношением футболистов к матчу. Посмотрите, какая самоотдача у игроков была. Они играют ради них.

Напомним, Семин стал самым титулованным тренером в российской истории, завоевав свой 12-й титул. Он опередил Юрия Газзаева и Олега Романцева.