Брайан Идову: Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов - Советский спорт
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07 июля 2019 15:38ФутболЛипкин Антон

Брайан Идову: Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов

Защитник «Локомотива» завоевал второй титул с клубом.

Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.

«В начале повели 1:0, быстрый гол забили, – сказал 27-летний нигериец. – Думали, пойдет нам на руку: сможем на контратаках ловить «Зенит», но пропустили, конечно, необязательный гол в конце тайма. Так бы на второй вышли с другим планом, а тут все по новой началось.

Вышли заряженные, но «Зенит» тоже хорошо начал, забил. Мы показали характер, дали эмоциональный заряд. Алексей (Миранчук) здорово забил два гола, вышли вперед и, как говорится, проявили характер, не упустили.

Наконец-то смогли выиграть Суперкубок. Для меня это вторая попытка, у остальных – четвертая. Теперь получилось. Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями, а нам с Рифатом (Жемалетдиновым) осталось выиграть чемпионат, чтобы тоже догнать пацанов».

Напомним, Идову перешел в «Локомотив» в июле прошлого года и в мае стал обладателем Кубка России.

Отметим, что Идову является воспитанником «Зенита».

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