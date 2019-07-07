Федор Смолов: Вы понимаете, кого «Локомотиву» не хватало для победы в Суперкубке?

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал об эмоциях после победы над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.
– Это вообще моя первая игра за Суперкубок – и первый Суперкубок, – сказал 29-летний нападающий. – То есть понимаете, кого не хватало для победы?
– Ваш быстрый гол сказался на результате матча?
– Думаю, да. Когда быстро забиваешь, соперник не до конца понимает, как перестроить игру. Думаю, матч всем понравился, особенно болельщикам, потому что мы сначала вели, потом уступали по счету и в итоге выиграли. Очень круто, много голов. Все очень рады и счастливы.
Напомним, Смолов открыл счет на шестой минуте, забив первый гол нового российского сезона. Во втором тайме дубль в ворота «Зенита» оформил полузащитник Алексей Миранчук.
Вместе с «Локомотивом» Смолов завоевал свой второй титул: в мае он стал обладателем Кубка России.
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