Федор Смолов: Вы понимаете, кого «Локомотиву» не хватало для победы в Суперкубке? - Советский спорт
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07 июля 2019 16:17ФутболЛипкин Антон

Федор Смолов: Вы понимаете, кого «Локомотиву» не хватало для победы в Суперкубке?

Форвард «Локомотива» забил первый гол в матче с «Зенитом».

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал об эмоциях после победы над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

– Это вообще моя первая игра за Суперкубок – и первый Суперкубок, – сказал 29-летний нападающий. – То есть понимаете, кого не хватало для победы?

– Ваш быстрый гол сказался на результате матча?
– Думаю, да. Когда быстро забиваешь, соперник не до конца понимает, как перестроить игру. Думаю, матч всем понравился, особенно болельщикам, потому что мы сначала вели, потом уступали по счету и в итоге выиграли. Очень круто, много голов. Все очень рады и счастливы.

Напомним, Смолов открыл счет на шестой минуте, забив первый гол нового российского сезона. Во втором тайме дубль в ворота «Зенита» оформил полузащитник Алексей Миранчук.

Вместе с «Локомотивом» Смолов завоевал свой второй титул: в мае он стал обладателем Кубка России.

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