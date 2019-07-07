Малиновский не отправился на сбор «Генка» У футболиста конфликт с руководством.

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский пропустит тренировочный сбор команды в Голландии. Это решение принял главный тренер Фелис Маццу.

– Руслан дал четко понять, что он хочет уйти. Он мыслями не с нами, поэтому я принял решение не брать его на сбор. Игроки должны быть на 100 % сфокусированы на нашей команде. Я все еще надеюсь, что Малиновский останется с нами, но сейчас нет смысла брать его на сбор, – приводит слова Маццу Voetbalprimeur.

Ранее Малиновский утверждал, что руководство «Генка» пообещало отпустить его в другую команду летом 2019 года, но в итоге отказалось от своих слов. Сейчас на украинского хавбека претендует рад клубов серии А.