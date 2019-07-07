Малиновский не отправился на сбор «Генка» - Советский спорт
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07 июля 2019 18:25ФутболКоноплев Александр

Малиновский не отправился на сбор «Генка»

У футболиста конфликт с руководством.

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский пропустит тренировочный сбор команды в Голландии. Это решение принял главный тренер Фелис Маццу.

– Руслан дал четко понять, что он хочет уйти. Он мыслями не с нами, поэтому я принял решение не брать его на сбор. Игроки должны быть на 100 % сфокусированы на нашей команде. Я все еще надеюсь, что Малиновский останется с нами, но сейчас нет смысла брать его на сбор, – приводит слова Маццу Voetbalprimeur.

Ранее Малиновский утверждал, что руководство «Генка» пообещало отпустить его в другую команду летом 2019 года, но в итоге отказалось от своих слов. Сейчас на украинского хавбека претендует рад клубов серии А.

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