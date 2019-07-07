Бухаров может стать игроком «Сочи» Форвард покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.

Форвард Александр Бухаров ведет переговоры с дебютантом премьер-лиги «Сочи», сообщает Sport.24.ru. 34-летний нападающий может подписать с клубом однолетний контракт.

Предыдущий сезон Бухаров провел в «Рубине», однако не забил ни одного гола в 21 матче, а 17 июня клуб объявил об уходе игрока. Ранее он также играл за «Зенит», «Анжи» и «Ростов». На его счету 55 голов в 224 матчах в премьер-лиге.

Напомним, ранее «Сочи» подписал контракты с нападающими Владимиром Обуховым и Дмитрием Полозом.

В первом туре 13 июля новичок РПЛ сыграет в гостях со «Спартаком». Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).