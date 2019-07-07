Винни Джонс овдовел - Советский спорт
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07 июля 2019 20:42ФутболКоноплев Александр

Винни Джонс овдовел

Известный футболист и актер остался один.

Жена экс-полузащитника «Лидса» и «Челси» Винни Джонса скончалась от рака в возрасте 53 лет, сообщает Daily Mail.

Супруги состояли в браке с 1994 года. Таня Джонс пережила пересадку сердца и два онкологических заболевания. Шесть лет назад ей поставили диагноз меланома, от которого она и умерла.

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