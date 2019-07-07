«Торпедо» Игнашевича победило «Факел» в первом матче после возвращения в ФНЛ

«Торпедо» выиграло у «Факела» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Единственный гол на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев.
Эта игра стала дебютной в роли главного тренера для бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича. При этом номинальным главным тренером «Торпедо» является Николай Савичев.
Отметим, что в седьмом матче подряд стартовавшего первенства ФНЛ победу одержали гости.
Во втором туре 13 июля «Факел» сыграет в гостях с «Чайкой», а «Торпедо» примет «Балтику».
Напомним, «Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять лет.
ФНЛ
1-й тур
«Факел» (Воронеж) – «Торпедо» (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Сергеев, 81.
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