«Торпедо» Игнашевича победило «Факел» в первом матче после возвращения в ФНЛ Единственный гол забил Сергеев.

«Торпедо» выиграло у «Факела» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Единственный гол на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев.

Эта игра стала дебютной в роли главного тренера для бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича. При этом номинальным главным тренером «Торпедо» является Николай Савичев.

Отметим, что в седьмом матче подряд стартовавшего первенства ФНЛ победу одержали гости.

Во втором туре 13 июля «Факел» сыграет в гостях с «Чайкой», а «Торпедо» примет «Балтику».

Напомним, «Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять лет.

ФНЛ

1-й тур

«Факел» (Воронеж) – «Торпедо» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Сергеев, 81.