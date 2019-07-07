«Чертаново» вырвал победу у «Чайки» в первом туре ФНЛ - Советский спорт
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07 июля 2019 21:04ФутболЛипкин Антон

«Чертаново» вырвал победу у «Чайки» в первом туре ФНЛ

Гости одержали восьмую победу в первом туре.

«Чертаново» выиграл у «Чайки» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Единственный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену защитник Егор Кондаков. При этом в конце первого тайма нападающий «Чайки» Михаил Машнев не реализовал пенальти. Отметим, что ворота московской команды защищал Илья Абаев.

Таким образом, в восьмом матче подряд первого тура победу отпраздновали гости.

Напомним, для «Чайки» этот матч стал первым в истории клуба в ФНЛ.

Во втором туре 13 июля «Чайка» примет «Факел», а «Чертаново» – «Енисей».

ФНЛ
1-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) – «Чертаново» (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: Кондаков, 89.
Нереализованный пенальти: Машнев («Чайка»), 40.

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