Эль-Шаарави попрощался с «Ромой». Футболист переходит в «Шанхай Шеньхуа»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в «Шанхае Шеньхуа», сообщает Il Tempo. Форвард уже попрощался со своим бывшим клубом – «Ромой».
– Я всегда буду благодарить болельщиков «Ромы» за те годы, которые мы провели вместе. Я также благодарю всех, с кем я работал в римском клубе, – сказал футболист.
Ранее 26-летний Эль-Шаарави выступал за «Дженоа», «Падову», «Милан» и «Монако».
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