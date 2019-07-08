Борис Ротенберг: Сбылась моя мечта – выиграл все три российских трофея - Советский спорт
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08 июля 2019 07:34ФутболЛипкин Антон

Борис Ротенберг: Сбылась моя мечта – выиграл все три российских трофея

«Локомотив» стал обладателем Суперкубка России.

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился эмоциями после победы команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).

«Не буду скрывать, у меня всегда была мечта выиграть все три трофея российского футбола, – приводят «Известия» слова 33-летнего игрока. – Наконец-то удалось это осуществить. Я очень горд за команду и за себя, сбылась моя мечта».

Напомним, ранее в составе «Локомотива» Ротенберг стал чемпионом России (2018) и обладателем Кубка России (2017, 2019). Игрок не принял участие в матче за Суперкубок, так как продолжает восстановление после травмы колена.

Голы за красно-зеленых в ворота чемпионов России забили форвард Федор Смолов и полузащитник Алексей Миранчук (дубль).

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