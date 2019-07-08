«Интер» включил Наингголана и Икарди на сбор в Швейцарии - Советский спорт
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08 июля 2019 09:30ФутболЛипкин Антон

«Интер» включил Наингголана и Икарди на сбор в Швейцарии

Два игрока будут тренироваться с «нерадзурри» в Лугано.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте включил в состав команды на предсезонный сбор полузащитника Раджу Наингголана и форварда Мауро Икарди, сообщает официальный сайт клуба.

Накануне «Интер» прибыл в Швейцарии, где проведет первый этап подготовки к сезону. «Нерадзурри» будут тренироваться до 14 июля на «Корнаредо Стэдиум» в Лугано.

Состав «Интера»:

вратари: Самир Ханданович, Даниэле Паделли, Томмазо Берни, Филип Станкович;

защитники: Данило Д’Амброзио, Далберт, Стефан де Врей, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Майкл Нтубе, Лоренцо Пирола;

полузащитники: Борха Валеро, Марцело Брозович, Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини, Жоау Мариу, Валентино Лазаро, Раджа Наингголан, Иван Перишич, Стефано Сенси, Люсьен Агум, Тибо Персин;

форварды: Мауро Икарди, Маттео Политано, Самуэле Лонго, Факундо Колидио, Себастьяно Эспозито, Эдоардо Вергани.

Напомним, ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Икарди и Наингголан не являются частью проекта клуба.

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