«Интер» включил Наингголана и Икарди на сбор в Швейцарии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте включил в состав команды на предсезонный сбор полузащитника Раджу Наингголана и форварда Мауро Икарди, сообщает официальный сайт клуба.
Накануне «Интер» прибыл в Швейцарии, где проведет первый этап подготовки к сезону. «Нерадзурри» будут тренироваться до 14 июля на «Корнаредо Стэдиум» в Лугано.
Состав «Интера»:
вратари: Самир Ханданович, Даниэле Паделли, Томмазо Берни, Филип Станкович;
защитники: Данило Д’Амброзио, Далберт, Стефан де Врей, Андреа Раноккия, Милан Шкриньяр, Майкл Нтубе, Лоренцо Пирола;
полузащитники: Борха Валеро, Марцело Брозович, Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини, Жоау Мариу, Валентино Лазаро, Раджа Наингголан, Иван Перишич, Стефано Сенси, Люсьен Агум, Тибо Персин;
форварды: Мауро Икарди, Маттео Политано, Самуэле Лонго, Факундо Колидио, Себастьяно Эспозито, Эдоардо Вергани.
Напомним, ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Икарди и Наингголан не являются частью проекта клуба.