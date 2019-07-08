Бранислав Иванович: Лапочкин поменял многое в матче с «Локомотивом». Шучу «Зенит» не смог завоевать Суперкубок России, проиграв «Локомотиву».

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги поражения от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.

Напомним, за 15 минут до конца игры «Зенит» вел в счете 2:1, но пропустил два гола после ударов полузащитника Алексея Миранчука.

«Мне кажется, в первом тайме мы не владели игрой, – приводят «Известия» слова 35-летнего серба. – Потом хорошо начали вторую половину встречи.

Вот мимо прошел человек, который поменял многое (футболист показал на главного арбитра Сергея Лапочкина). Шучу».

Отметим, что после игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал претензии по судейству в связи с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» и удалением полузащитника Магомеда Оздоева.