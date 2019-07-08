Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека: Чувствую, что мы на правильном пути

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от Бразилии (1:3) в финале Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
«Кроме расстройства из-за поражения я чувствую, что мы на правильном пути, – приводит слова Гареки официальный твиттер национальной команды. – Мы развиваемся, но должны оставаться скромными и продолжать совершенствоваться. Думаю, в этом случае через некоторое время мы можем закрепиться на передовых позициях.
В группе мы сыграли с Бразилией неудачно (поражение со счетом 0:5), но я доволен тем, как игроки отреагировали на тот матч. Это говорит о зрелости команды».
Отметим, что сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые с 1975 года, когда стала победителем турнира.
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