Тите о Месси: Игрок, которого я считал инопланетным, должен принимать поражения - Советский спорт
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08 июля 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

Тите о Месси: Игрок, которого я считал инопланетным, должен принимать поражения

Главный тренер сборной Бразилии не согласен с оценкой аргентинца.

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о заявлении форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который считает, что судьи и коррупция в КОНМЕБОЛ не позволили его команде выйти в финал Кубка Америки.

«Игрок, которого я считал экстраординарным и инопланетным, должен проявлять больше уважения и принимать поражения, – приводит Goal.com слова Тите. – Мы также пострадали от судей в некоторых матчах, а с Аргентиной всегда играли честно. Я говорю откровенно. Благодаря своей репутации он оказывает сильное давление.

В матче с Чили его удалили несправедливо. Там был виноват Медель. А максимум, чего он заслуживал, – это желтая карточка».

Напомним, Месси был удален в матче за третье место с Чили (2:1) и после игры не вышел на церемонию награждения.

Добавим, что в полуфинале Аргентина потерпела поражение от Бразилии (0:2), которые накануне стали победителями турнира, обыграв в финале Перу (3:1).

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