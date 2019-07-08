Алексей Миранчук: Здорово, что начинаем сезон с хорошим настроением

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об эмоциях после завоевания Суперкубка России.
В субботу в матче с «Зенитом» (3:2) 23-летний игрок оформил дубль за три минуты и принес красно-зеленым третий в истории клуба Суперкубок.
«Ощущаю самые приятные эмоции, потому что впервые за четыре попытки удалось взять Суперкубок, – приводят «Известия» слова Миранчука. – Здорово, что удалось с хорошим настроением начать сезон, это немаловажный фактор».
Напомним, ранее Миранчук проиграл три матча за Суперкубок за четыре года: в 2015 году – «Зениту» (1:1, по пенальти – 2:4), в 2017-м – «Спартаку» (1:2 д.в.) и в 2018-м – ЦСКА (0:1 д.в.).
В первом туре нового чемпионата 15 июля «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».
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