Мино Райола: Де Лигт договорился с «Ювентусом», дело за «Аяксом» Защитник сборной Голландии может стать игроком «старой синьоры».

Агент Мино Райола заявил, что «Ювентус» согласовал контракт с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом.

«Договоренность с Матейсом достигнута, теперь дело за «Аяксом», – приводит De Telegraaf слова Райолы. – Мы не собираемся идти в арбитраж. Это не соответствует его принципам. Игрок рассчитывает только на то, что «Аякс» и «Ювентус» договорятся между собой, и сделка будет быстро оформлена».

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за 19-летнего игрока 55 миллионов евро и предусмотреть десять миллионов в качестве бонусов. Тогда как чемпионы Голландии рассчитывают получить за своего капитана 75 миллионов.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел за команду 117 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 матчей, один гол и две голевые передачи за сборную Голландии.

В завершившемся сезоне Де Лигт стал вместе с командой чемпионом Голландии и обладателем Кубка страны.