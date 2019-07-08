Гжегож Крыховяк: Любому клубу важно выигрывать трофеи, еще важнее – начать сезон с такой победы «Локомотив» нанес поражение «Зениту» в матче за Суперкубок России.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.

«Для любой команды очень важно выигрывать трофеи, – приводят «Известия» слова 29-летнего поляка. – И еще важнее начать сезон с такой победы, ведь впереди у нас очень сложный розыгрыш чемпионата России и групповой этап Лиги чемпионов».

Напомним, «Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России. При этом до этого красно-зеленые проиграли три матча за трофей за четыре года (2015, 2017, 2018).

Добавим, что в межсезонье «Локомотив» выкупил права на Крыховяка у «Пари Сен-Жермен», после чего игрок подписал с клубом трехлетний контракт.

В первом туре нового чемпионата 15 июля «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».