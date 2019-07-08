Бенедикт Хеведес: «Локомотиву» нужно сохранить победный настрой и на чемпионат

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.
«Нужно сохранить победный настрой и на чемпионат страны, – приводят «Известия» слова 31-летнего немца. – Будем стараться прогрессировать и работать над собой каждый день, чтобы стать лучше».
Напомним, «Локомотив» одержал волевую победу, уступая за 15 минут до конца второго тайма. Дубль в ворота «Зенита» оформил полузащитник Алексей Миранчук, а первый гол на счету форварда Федора Смолова. Отметим, что Хеведес не попал в заявку на игру.
В первом туре нового чемпионата 15 июля «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».
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