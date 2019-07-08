Агент: Оньекуру отказался переходить в ЦСКА? Это не так Ранее столичный клуб выкупил у «ирисок» хорватского полузащитника Николу Влашича.

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московский ЦСКА.

«Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», – приводит слова агента Sport24.ru.

Оньекуру перешел в «Эвертон» в июле 2017 года из «Эйпена», однако в Англии пока не сыграл ни одного матча. Сначала он вернулся в Бельгию в аренду в «Андерлехт», а прошлый сезон провел также в аренде в «Галатасарае» и забил 16 голов в 44 матчах.