Агент: Оньекуру отказался переходить в ЦСКА? Это не так

Гильям Костет-Бармада, агент нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московский ЦСКА.
«Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», – приводит слова агента Sport24.ru.
Оньекуру перешел в «Эвертон» в июле 2017 года из «Эйпена», однако в Англии пока не сыграл ни одного матча. Сначала он вернулся в Бельгию в аренду в «Андерлехт», а прошлый сезон провел также в аренде в «Галатасарае» и забил 16 голов в 44 матчах.
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