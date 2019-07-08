Лука Джорджевич – о Суперкубке: В «Локомотиве» есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «Советскому спорту» объяснил поражение своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3) индивидуальными качествами игроков соперника.
– Концовка у нас не получилась. «Локо» сравнял счет, потом на контратаке забил еще. В этой команде есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку. Обидное поражение. Считаю, от «Зенита» в Суперкубке отвернулась удача. Но это же только первая игра. Впереди целый сезон, – сказал Джорджевич.
Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
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