Лука Джорджевич – о Суперкубке: В «Локомотиве» есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку - Советский спорт
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08 июля 2019 21:03ФутболКоноплев Александр

Лука Джорджевич – о Суперкубке: В «Локомотиве» есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку

Черногорец настроен оптимистично.

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «Советскому спорту» объяснил поражение своей команды в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:3) индивидуальными качествами игроков соперника.

– Концовка у нас не получилась. «Локо» сравнял счет, потом на контратаке забил еще. В этой команде есть игроки, которые могут решать эпизоды в одиночку. Обидное поражение. Считаю, от «Зенита» в Суперкубке отвернулась удача. Но это же только первая игра. Впереди целый сезон, – сказал Джорджевич.

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