Набиуллин перешел в «Сочи» - Советский спорт
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08 июля 2019 21:32ФутболКоноплев Александр

Набиуллин перешел в «Сочи»

Ранее «Сочи» назывался «Динамо» (Санкт-Петербург).

«Сочи» купил трансфер защитника «Зенита» Эльмира Набиуллина, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Сине-бело-голубые оставили за собой право приоритетного выкупа футболиста.

Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2018 году. В 2015 году он сыграл единственный матч за сборную России.

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