Набиуллин перешел в «Сочи»

«Сочи» купил трансфер защитника «Зенита» Эльмира Набиуллина, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Сине-бело-голубые оставили за собой право приоритетного выкупа футболиста.
Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2018 году. В 2015 году он сыграл единственный матч за сборную России.
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