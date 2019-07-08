Лука Джорджевич: Семак сказал, что верит в меня

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «Советскому спорту» объяснил, почему он не согласился на новую аренду.
– Разговор был. Тренер сказал мне, что верит в меня и хочет видеть в коллективе. Рассказал о планах на сезон. Это победа в чемпионате страны и успешное выступление в Лиге чемпионов. Еврокубки для «Зенита» особенно важны. Ведь город несколько лет не видел Лигу. Мне кажется, у нас есть все, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Хотя, понятно, легко нигде не будет. В премьер-лиге сейчас очень острая конкуренция.
– Год назад Семак не стал удерживать вас в команде и отпустил в аренду. Что с тех пор изменилось?
– Тогда Сергей Богданович сразу сказал, что шансов пробиться в состав у меня немного. В том числе из-за лимита. Поэтому для практики лучше было ехать в Тулу. Сейчас он считает, что я могу побороться за место в основной обойме. Возможно, с прицелом на будущий сезон, когда в России поменяется лимит и можно будет выпускать на поле больше легионеров, – сказал Джорджевич.
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