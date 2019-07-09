Тунис – последний четвертьфиналист Кубка африканских наций

Сборная Туниса обыграла Гану в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
Основное время матча завершилось со счетом – 1:1. У тунисцев забивал 73-й минуте Таха Хенесси. На 90-й минуте счет тунисец Рами Бедуи срезал мяч в свои ворота.
Дополнительное время окончилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были тунисцы – 5:4.
Таким образом в четвертьфиналах сыграют Сенегал – Бенин, Мадагаскар – Тунис, Кот-д’Ивуар – Алжир, Нигерия – ЮАР.
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