Тунис – последний четвертьфиналист Кубка африканских наций - Советский спорт
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09 июля 2019 00:51ФутболКоноплев Александр

Тунис – последний четвертьфиналист Кубка африканских наций

Тунис чуть не облажался.

Сборная Туниса обыграла Гану в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Основное время матча завершилось со счетом – 1:1. У тунисцев забивал 73-й минуте Таха Хенесси. На 90-й минуте счет тунисец Рами Бедуи срезал мяч в свои ворота.

Дополнительное время окончилось вничью – 0:0. В серии пенальти точнее были тунисцы – 5:4.

Таким образом в четвертьфиналах сыграют Сенегал – Бенин, Мадагаскар – Тунис, Кот-д’Ивуар – Алжир, Нигерия – ЮАР.

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