Морено проходит медосмотр в «Вильярреале», им интересовался «Зенит»

Защитник Альберто Морено близок к подписанию контракта с «Вильярреалом», сообщает ESPN.
Во вторник у 27-летнего испанца, который стал свободным агентом, запланировано медобследование, после чего он должен подписать с клубом пятилетний контракт.
Напомним, предыдущие пять сезонов воспитанник «Севильи», выступающий на левом фланге обороны, провел в «Ливерпуле». В 141 матче за «красных» Морено забил три гола и сделал 11 результативных передач.
При этом в завершившемся сезоне он редко попадал даже в заявку на матчи и принял участие лишь в пяти играх.
Ранее сообщалось об интересе к Морено со стороны «Барселоны», «Севильи», «Реала Сосьедад», «Астон Виллы», «Зенита» и «Марселя».
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