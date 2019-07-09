Морено проходит медосмотр в «Вильярреале», им интересовался «Зенит» - Советский спорт
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09 июля 2019 09:19ФутболЛипкин Антон

Морено проходит медосмотр в «Вильярреале», им интересовался «Зенит»

Защитник возвращается в Испанию после пяти лет в «Ливерпуле».

Защитник Альберто Морено близок к подписанию контракта с «Вильярреалом», сообщает ESPN.

Во вторник у 27-летнего испанца, который стал свободным агентом, запланировано медобследование, после чего он должен подписать с клубом пятилетний контракт.

Напомним, предыдущие пять сезонов воспитанник «Севильи», выступающий на левом фланге обороны, провел в «Ливерпуле». В 141 матче за «красных» Морено забил три гола и сделал 11 результативных передач.

При этом в завершившемся сезоне он редко попадал даже в заявку на матчи и принял участие лишь в пяти играх.

Ранее сообщалось об интересе к Морено со стороны «Барселоны», «Севильи», «Реала Сосьедад», «Астон Виллы», «Зенита» и «Марселя».

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