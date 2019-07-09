«Порту» интересуется голкипером «ПСЖ» Траппом Немец провел предыдущий сезон в аренде в «Айнтрахте».

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кевин Трапп может продолжить карьеру в «Порту».

По информации Le10sport.com, вице-чемпионы Португалии проявляют интерес к 29-летнему немцу, однако официальное предложение в Париже еще не получили.

В «ПСЖ» готовы продать вратаря, который провел минувший сезон в аренде в «Айнтрахте», при этом рассчитывают получить за него приемлемую компенсацию. Ранее клуб из Франкфурта также хотел выкупить Траппа, но сумма меньше десяти миллионов евро не устроила чемпионов Франции.

Напомним, Трапп перешел в «ПСЖ» летом 2015 года из «Айтрахта» за 9,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Порту» также претендует на голкипера «Ювентуса» Маттиа Перина.