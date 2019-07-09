Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2» - Советский спорт
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09 июля 2019 15:08ФутболЛипкин Антон

Фоменко стал главным тренером «Краснодара-2»

Ранее он входил в тренерский штаб Мусаева в основе.

Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Олег Фоменко, сообщает официальный сайт клуба.

46-летнему специалисту будут помогать тренер Мхитар Давидян и тренер по физподготовке Мирослав Средич.

Напомним, ранее Фоменко входил в тренерский штаб первой команды и был номинально главным тренером в связи с отсутствием лицензии Pro у Мурада Мусаева.

В нынешнем сезоне ассистентами Мусаева будут Алексей Малахов, Артур Оленин, тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по технике Артем Поправкин.

Добавим, что во вторник «Краснодар-2» в первом туре ФНЛ сыграет с «Армавиром». В прошлом сезоне команда заняла десятое место.

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