«Зенит» ведет переговоры о продаже Эрнани в итальянскую «Парму» Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Хавбек «Зенита» Эрнани с большой долей вероятности покинет питерский клуб этим летом.

Согласно источнику, бразилец отправится в «Парму», которая проведет следующий сезон в серии А.

Отмечается, что его переход состоится на правах аренды с правом выкупа за 6 млн евро. Сейчас стороны занимаются оформлением документов.

Футболист перебрался в Санкт-Петербург в 2017 году и подписал пятилетний контракт.

Добавим, что он уже успел на правах аренды поиграть за французский «Сент-Этьен».