Джанаев может провести следующий сезон в ЦСКА - Советский спорт
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10 июля 2019 12:13ФутболЛипкин Антон

Джанаев может провести следующий сезон в ЦСКА

Голкипер стал свободным агентом после ухода из «Медзя».

Голкипер Сослан Джанаев может в среду подписать однолетний контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

На предыдущей неделе 32-летний российский вратарь готовился к сезону на сборах дебютанта премьер-лиги «Сочи». Ранее к Джанаеву проявляли интерес в «Зените», «Уфе», «Легии» и турецких клубах.

Напомним, Джанаев начинал минувший сезон в «Рубине», а с конца февраля выступал в чемпионате Польши за «Медзь». За три месяца он сыграл за команду в семи матчах и пропустил 13 голов.

«Медзь» не смог остаться в высшем дивизионе Польши, а контракт Джанаева с клубом истек по окончании сезона.

Отметим, что Джанаев является воспитанником ЦСКА, но за основную команду армейцев не провел ни одного матча.

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