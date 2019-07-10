Классон перенес операцию

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован, сообщает официальный твиттер быков.
27-летний игрок получил травму колена 10 июня в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После этого сообщалось, что у Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.
«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив клуба желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», – говорится в сообщении в твиттере.
Также к посту прикреплено фото с надписью: «Викинги восстают из пепла и продолжают бороться, даже когда их повергли».
Напомним, Классон был признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам прошлого сезона.
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