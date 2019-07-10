Классон перенес операцию Полузащитник «Краснодара» получил травму колена в матче за сборную Швеции.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован, сообщает официальный твиттер быков.

27-летний игрок получил травму колена 10 июня в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После этого сообщалось, что у Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.

«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив клуба желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», – говорится в сообщении в твиттере.

Виктор Классон, получивший серьезную травму в июне в матче за сборную Швеции, прооперирован.



Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив клуба желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй 🙏 pic.twitter.com/zySH3xZ4MZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 10, 2019

Также к посту прикреплено фото с надписью: «Викинги восстают из пепла и продолжают бороться, даже когда их повергли».

Напомним, Классон был признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам прошлого сезона.