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10 июля 2019 13:13ФутболЛипкин Антон

Классон перенес операцию

Полузащитник «Краснодара» получил травму колена в матче за сборную Швеции.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован, сообщает официальный твиттер быков.

27-летний игрок получил травму колена 10 июня в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. После этого сообщалось, что у Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.

«Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив клуба желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», – говорится в сообщении в твиттере.

Также к посту прикреплено фото с надписью: «Викинги восстают из пепла и продолжают бороться, даже когда их повергли».

Напомним, Классон был признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам прошлого сезона.

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