Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе

- У «Фенербахче» нет предложения для Месута Озила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон.
Наш президент Али Кок подчеркнул, что этот трансфер не может быть реализован в краткосрочной перспективе, - цитирует сообщение пресс-службы турецкого клуба Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен нынешним летом продать немецкого хавбека.
Напомним, что действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. По информации британских СМИ, зарплата Озила составляет на данный момент 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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