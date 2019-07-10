Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе Турецкий «Фенербахче» опроверг сообщения о возможном переходе в команду полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

- У «Фенербахче» нет предложения для Месута Озила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон.



Наш президент Али Кок подчеркнул, что этот трансфер не может быть реализован в краткосрочной перспективе, - цитирует сообщение пресс-службы турецкого клуба Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен нынешним летом продать немецкого хавбека.

Напомним, что действующее соглашение немецкого хавбека с клубом рассчитано до 2021 года. По информации британских СМИ, зарплата Озила составляет на данный момент 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.