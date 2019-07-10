Вице-президент «Балтики»: Пиво – атрибут болельщиков во всем мире Виталий Заика, вице-президент по маркетингу пивоваренной компании «Балтика», высказался по вопросу о пиве на футбольных стадионах в России.

– На протяжении многих лет поддержка развития спорта является одним из приоритетов компании «Балтика», – говорит наш собеседник. – Выбирая направления для спонсорства мы в первую очередь ориентируемся на наших потребителей и их интересы. Пиво – напиток для взрослых людей и традиционный атрибут болельщиков по всему миру. Мы хотим, чтобы зрители могли иметь возможность отдыхать с комфортом во время просмотра спортивных соревнований, поддерживая в то же время культуру ответственного потребления пива.

Мы поддерживаем самые популярные виды спорта в России, например, хоккей и футбол. Компания «Балтика» в разные годы являлась партнером КХЛ, РФС, поддерживала региональные хоккейные и футбольные клубы. Мы позитивно оцениваем наше сотрудничество с футбольными и хоккейными клубами, в рамках которого совместно проводятся регулярные акции для болельщиков, организовываются автограф-сессии и промо-акции. Несмотря на то, что подобное спонсорство напрямую не влияет на рост продаж, оно работает на позитивный имидж локальных брендов, которые любят и ценят за поддержку важных для конкретного региона активностей.

Опция продажи пива на стадиона была одной из ключевых в спонсорских пакетах и исключение этой позиции негативно скажется на эффективности рекламных контактов с нашими потребителями.