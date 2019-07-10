Де Росси завершит карьеру игрока и сконцентрируется на тренерской деятельности - Советский спорт
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10 июля 2019 19:25Футбол

Де Росси завершит карьеру игрока и сконцентрируется на тренерской деятельности

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить карьеру игрока.

Как сообщает Sky Sport Italia, Де Росси после долгих размышлений принял решение завершить карьеру игрока и сконцентрироваться на тренерской деятельности, следуя по стопам отца Альберто, возглавляющего на данный момент тренерский штаб молодежной команды «Ромы».

По информации издания, в подписании контракта с 35-летним хавбеком, ставшим по окончании сезона-2018/19 свободным агентом, были заинтересованы итальянские «Фиорентина» и «Милан», а также аргентинский «Бока Хуниорс».

Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании минувшего сезона. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Франческо Тотти покинул пост директора «Ромы», раскритиковав руководство команды за уход Де Росси.

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