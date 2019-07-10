Точилин сообщил об уходе Джанаева в ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что московский ЦСКА перехватил у клуба российского голкипера Сослана Джанаева, который является воспитанником армейцев.
«Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем.
Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошел, все объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем», – цитирует специалиста «Чемпионат».
Последним клубом 32-летнего голкипера был польский «Медзь», где он провел 7 матчей и пропустил 13 голов.
Ранее Джанаев выступал за «Ростов», «Рубин», а также грозненский «Ахмат» и «Аланию».
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