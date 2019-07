Сборная Нигерии, победив команду ЮАР, вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Нигерии одержали победу в ¼ финала Кубка африканских наций, обыграв команду ЮАР со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Самуэль Чуквезе, а также Уильям Троост-Эконг, ставший автором победного гола. Единственный мяч ЮАР на счету Бонгани Зунгу.

За выход в финал сборная Нигерии сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар – Алжир.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #NGARSA pic.twitter.com/AF8BhUFov1