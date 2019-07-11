Сборная Нигерии, победив команду ЮАР, вышла в полуфинал Кубка африканских наций - Советский спорт
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11 июля 2019 00:00ФутболГичунцев Артур

Сборная Нигерии, победив команду ЮАР, вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Турнир проходит в Египте.

Футболисты сборной Нигерии одержали победу в ¼ финала Кубка африканских наций, обыграв команду ЮАР со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Самуэль Чуквезе, а также Уильям Троост-Эконг, ставший автором победного гола. Единственный мяч ЮАР на счету Бонгани Зунгу.

За выход в финал сборная Нигерии сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар – Алжир.

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