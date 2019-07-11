«Зенит» предложил Нобоа перейти в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа получил предложение от клуба перейти в «Сочи», сообщает Metaratings.
В Санкт-Петербурге 34-летнему эквадорцу объяснили, что в предстоящем сезоне ему будет сложно бороться за место в стартовом составе команды. Пока Нобоа не ответил на предложение клуба.
Напомним, ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.
Предложение о переходе в клуб получил также нападающий Антон Заболотный, который после отказа от этого варианта стал тренироваться с «Зенитом-2».
«Сочи» дебютирует в премьер-лиге после того, как занял второе место в ФНЛ в прошлом сезоне.
В первом туре чемпионата 13 июля команда сыграет в гостях со «Спартаком». Начало матча на «Открытие Арене» – 19:00 (мск).
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