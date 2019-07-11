«Зенит» предложил Нобоа перейти в «Сочи» Эквадорцу объяснили, что ему будет бороться за место в стартовом составе в Санкт-Петербурге.

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа получил предложение от клуба перейти в «Сочи», сообщает Metaratings.

В Санкт-Петербурге 34-летнему эквадорцу объяснили, что в предстоящем сезоне ему будет сложно бороться за место в стартовом составе команды. Пока Нобоа не ответил на предложение клуба.

Напомним, ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.

Предложение о переходе в клуб получил также нападающий Антон Заболотный, который после отказа от этого варианта стал тренироваться с «Зенитом-2».

«Сочи» дебютирует в премьер-лиге после того, как занял второе место в ФНЛ в прошлом сезоне.

В первом туре чемпионата 13 июля команда сыграет в гостях со «Спартаком». Начало матча на «Открытие Арене» – 19:00 (мск).