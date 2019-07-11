Косьельни не поехал с «Арсеналом» в предсезонный тур по США

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни отказался ехать в предсезонный тур по США, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что руководство хочет провести беседу с игроком и до этого момента не будет давать какие-либо комментарии.
Напомним, футболист выступает за «пушкарей» с 2010 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 17 матчей и забил 3 гола.
Добавим, что контракт Косельни с «Арсеналом» рассчитан до 2020 года.
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