Косьельни не поехал с «Арсеналом» в предсезонный тур по США - Советский спорт
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11 июля 2019 13:19Футбол

Косьельни не поехал с «Арсеналом» в предсезонный тур по США

Ранее сообщалось, что французский футболист получил предложения от «Бордо» и «Лиона».

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни отказался ехать в предсезонный тур по США, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что руководство хочет провести беседу с игроком и до этого момента не будет давать какие-либо комментарии.

Напомним, футболист выступает за «пушкарей» с 2010 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 17 матчей и забил 3 гола.

Добавим, что контракт Косельни с «Арсеналом» рассчитан до 2020 года.

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