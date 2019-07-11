У жены Наингголана обнаружили рак

Клаудия Найнгголан, супруга полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана, рассказала о тяжелом заболевании.
«С сегодняшнего дня я начинаю новую страницу в своей жизни. Меня ждет химиотерапия. Никогда не думала, что буду бояться следующего дня. Я прошла через море слез, и теперь вступаю в борьбу с этим уродливым монстром.
Хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые помогали мне все это время», – написала жена футболиста.
Раджа Наингголан – полузащитник миланского «Интера» и сборной Бельгии. Ранее он выступал за «Рому», а после ухода Лучано Спаллетти перебрался на «Сан-Сиро».
Отметим, что на прошлой неделе представитель клуба сообщил, что этим летом «Интер» продаст игрока. Скорее всего, он отправится в чемпионат Китая.
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