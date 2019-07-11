У жены Наингголана обнаружили рак - Советский спорт
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11 июля 2019 13:29ФутболГичунцев Артур

У жены Наингголана обнаружили рак

Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Клаудия Найнгголан, супруга полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана, рассказала о тяжелом заболевании.

«С сегодняшнего дня я начинаю новую страницу в своей жизни. Меня ждет химиотерапия. Никогда не думала, что буду бояться следующего дня. Я прошла через море слез, и теперь вступаю в борьбу с этим уродливым монстром.

Хочу поблагодарить свою семью и друзей, которые помогали мне все это время», – написала жена футболиста.

Раджа Наингголан – полузащитник миланского «Интера» и сборной Бельгии. Ранее он выступал за «Рому», а после ухода Лучано Спаллетти перебрался на «Сан-Сиро».

Отметим, что на прошлой неделе представитель клуба сообщил, что этим летом «Интер» продаст игрока. Скорее всего, он отправится в чемпионат Китая.

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E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia 🧟‍♂️🔫 ringrazio con tutto il cuore ❣ la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto...ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO 🐺 A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. 🤞🎀 #nonperderemaiilsorriso

Публикация от ✨🔮✨ℂℒᎯUⅅℐᎯ 𝒩𝒶𝒾𝓃𝑔𝑔𝑜𝓁𝒶𝓃 ✨🔮✨ (@claudia_lai_nainggolan)

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