«Динамо» отдало Терехова в аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов продолжит карьеру на правах аренды в «Крыльях Советов», сообщает официальный сайт бело-голубых. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.
21-летний воспитанник «Динамо» дебютировал в первой команде в 2016 году в матче с «Крыльями Советов». Всего на его счету 14 матчей за «Динамо», один гол и одна результативная передача. Свой единственный гол он забил 3 ноября 2017 года в матче премьер-лиги с «Уралом» (2:2).
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.
Дебют Терехова в «Крыльях Советов» может состояться 14 марта в матче первого тура премьер-лиги с ЦСКА на «Самара Арене».
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