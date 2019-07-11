«Динамо» отдало Терехова в аренду в «Крылья Советов» 21-летний полузащитник провел 14 матчей за бело-голубых.

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов продолжит карьеру на правах аренды в «Крыльях Советов», сообщает официальный сайт бело-голубых. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.

21-летний воспитанник «Динамо» дебютировал в первой команде в 2016 году в матче с «Крыльями Советов». Всего на его счету 14 матчей за «Динамо», один гол и одна результативная передача. Свой единственный гол он забил 3 ноября 2017 года в матче премьер-лиги с «Уралом» (2:2).

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.

Дебют Терехова в «Крыльях Советов» может состояться 14 марта в матче первого тура премьер-лиги с ЦСКА на «Самара Арене».