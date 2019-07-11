«Арсенал» одержал победу над «Динамо» в 1-м туре молодежного первенства России

Футболисты тульского «Арсенала» нанесли поражение московскому «Динамо» на старте молодежного первенства страны.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 88-й минуте, а его автором стал Тимур Лобанов.
Следующий матч «оружейники» проведут 19 июля с «Крыльями Советов», а столичный клуб днем позже сыграет с казанским «Рубином».
Добавим, что основные команды «Арсенала» и «Динамо» встретятся завтра, 12 июля. Поединок стартует в 20.00 мск.
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