«Арсенал» одержал победу над «Динамо» в 1-м туре молодежного первенства России - Советский спорт
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11 июля 2019 15:43ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» одержал победу над «Динамо» в 1-м туре молодежного первенства России

Встреча прошла на домашней арене «оружейников».

Футболисты тульского «Арсенала» нанесли поражение московскому «Динамо» на старте молодежного первенства страны.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 88-й минуте, а его автором стал Тимур Лобанов.

Следующий матч «оружейники» проведут 19 июля с «Крыльями Советов», а столичный клуб днем позже сыграет с казанским «Рубином».

Добавим, что основные команды «Арсенала» и «Динамо» встретятся завтра, 12 июля. Поединок стартует в 20.00 мск.

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