Зотов стал полноценным игроком «Енисея» Следующий сезон красноярский клуб проведет в ФНЛ.

Российский полузащитник Александр Зотов, ранее покинувший московское «Динамо», подписал двухлетний контракт с «Енисеем». Об этом говорится на официальном сайте команды.

Напомним, в минувшем сезоне он выступал за «Енисей» на правах аренды. В 27 матчах он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Зотов перешел в «Динамо» летом 2016 года из «Спартака». В составе бело-голубых он провел два сезона: первый – в ФНЛ, второй – в премьер-лиге. За это время он сыграл за команду в 48 матчах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее воспитанник красно-белых выступал за «Жемчужину», «Томь», «Шинник» и «Арсенал» (Тула).