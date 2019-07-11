«Аталанта» в Лиге чемпионов будет играть на «Сан-Сиро»

Миланский стадион «Сан-Сиро» будет домашним для «Аталанты» в Лиге чемпионов-2019/2020, сообщает Football Italia. Домашняя арена клуба, «Атлети Адзурри д’Италия», не получила лицензию УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет выступать на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. В итоге выбор сделан в пользу «Сан-Сиро», на котором играют «Милан» и «Интер».
«Аталанта» начнет Лигу чемпионов-2019/20 с группового этапа.
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