Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар – 3:0.
У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3).
В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.
Напомним, что в 2019 Мадагаскар впервые в своей истории сыграл на Кубке африканских наций.
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