Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций - Советский спорт
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11 июля 2019 23:52ФутболКоноплев Александр

Тунис выбил Мадагаскар из Кубка африканских наций

Сказка Мадагаскара закончилась.

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Туниса обыграла Мадагаскар – 3:0.

У победителей отличись Фержани Сасси (52-я минута), Юссеф Мсакни (60-я) и Наим Слити (90+3).

В полуфинале тунисцы сыграют с Сенегалом.

Напомним, что в 2019 Мадагаскар впервые в своей истории сыграл на Кубке африканских наций.

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